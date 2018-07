Posto da Brigada Militar reaberto na Redenção terá monitoramento eletrônico do parque

Paulo Egídio

Fechado desde 2016, o posto policial da Brigada Militar no Parque Farroupilha (Redenção), em Porto Alegre, foi reaberto nesta quarta-feira (11). O local já dispõe de um rádio fixo de comunicação com a corporação e ficará aberto 24 horas. Além de um policial de plantão por turno, o espaço será compartilhado com a Guarda Municipal.

De acordo com o tenente coronel Rodrigo Mohr Picon, comandante do 9º BPM, responsável pelo patrulhamento da área, além da já anunciada central de WhatsApp , a base operacional terá um ponto de monitoramento das câmeras de segurança do parque. “Assim que for instalada a internet, vamos receber a televisão para viabilizar o espelhamento das câmeras no posto”, relata.

A conexão de banda larga, assim como um telefone fixo e um computador, deve ser instalada no local até a próxima semana. “Assim vamos conseguir fazer os registros de ocorrência e acompanhar os grupos de WhatsApp da região, o que facilita nosso trabalho porque multiplica nossos olhos”, diz o coronel.

A Brigada Militar ainda vai discutir com a Associação dos Amigos do Bairro Bom Fim (AABF), que articulou a reabertura do posto, e com a Prefeitura Municipal a organização da unidade, o espelhamento das câmeras do parque e demandas complementares, como a poda de árvores no entorno e o rebaixamento da calçada para o estacionamento das viaturas.

Uma reunião sobre o tema com secretário municipal de Segurança, Kleber Senisse, seria realizada nesta quinta-feira (12), mas foi adiada em função da tensão envolvendo a sessão na Câmara Municipal. Um novo encontro foi agendado para a próxima semana.

A unidade operacional da BM na Redenção, construída pela AABF e entregue à corporação em 1989, fica no largo José Faibes Lubianca, confluência da avenida Osvaldo Aranha com a rua José Bonifácio.