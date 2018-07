Instituição católica recebe posse de prédio ocupado por mulheres que sofreram violência doméstica

A Ocupação Mulheres Miribal deve liberar a casa no Centro Histórico de Porto Alegre. A determinação foi do Juiz da 7ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, Oyama Assis Brasil de Morais, nesta terça-feira (10). O local está ocupado desde 2016 por mulheres vítimas de violência doméstica. O prédio pertence a instituição católica Inspetoria Salesiana São Pio X.

Em maio - após período em que o processo esteve suspenso em função de impasse sobre o destino dos ocupantes - os proprietários voltaram a pleitear a reintegração, que já havia sido feita em 2016. Estado e Defensoria Pública, participantes nas negociações, pretendiam suspender novamente o julgamento.

Sobre a nova suspensão o magistrado disse: "No tocante ao pedido de dilação de prazo formulado pelo Estado do Rio Grande do Sul e Defensoria Pública, observo que o Estado não é parte no feito não estando, portanto, com legitimidade para nele intervir.”