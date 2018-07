Cancelas da freeway serão liberadas às 20h desta terça-feira

Guilherme Daroit

As cancelas dos três pedágios da freeway (em Gravataí, Santo Antônio da Patrulha e Eldorado do Sul) devem ser liberadas às 20h desta terça-feira (3). A informação foi confirmada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) durante o lançamento do edital de concessão da Rodovia de Integração do Sul (RIS), projeto que integra boa parte da atual concessão da freeway, cujo contrato se encerra a 0h dessa quarta (4).

Segundo o diretor-geral da ANTT, Mário Rodrigues, a atual concessionária, a Triunfo Concepa, não demonstrou interesse em uma nova extensão temporária do contrato. Embora possa legalmente continuar a cobrança até lá, a empresa encerrará antes as operações por questões técnicas.

O prazo atual já é parte de uma extensão válida por um ano, assinada em 2017, após o fim do período original da concessão, de 20 anos contados a partir de 1997. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) assumirá a manutenção e administração da BR-290 até que a nova concessionária seja escolhida.

A previsão da ANTT é de que o novo administrador privado assuma as operações em fevereiro de 2019 - o leilão da RIS acontece no início do próximo mês de novembro. Os dois pedágios no trecho entre a Capital e o Litoral Norte fazem parte do novo projeto, que conta ainda com a BR-448, parte da BR-386 e parte da BR-101. O pedágio de Eldorado do Sul ficou de fora desse pacote, e deve ser extinto.