Concurso público do Hospital de Clínicas tem salários de até R$ 6,2 mil

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) lançou nesta segunda-feira (2) edital de seleção para concurso público em cargos de emprego para nível médio e superior. As vagas para nível superior são: analista I (auditor de contas hospitalares), analista I (design) arquiteto ou engenheiro (segurança do trabalho), fisioterapeuta I (ambulatório de fisiatria), médico I (nutrologia pediátrica), médico I (patologia e citologia), odontólogo I (odontopediatria) e relações públicas I (coordenadoria de comunicação). Já para nível médio, a opção é para técnico em meio ambiente. Os salários vão de 3.618,51 até R$ 6.280,50.

As inscrições podem ser realizadas pelo site do hospital ou presencialmente nos computadores disponibilizados na sede da Faurgs (avenida Bento Gonçalves, nº 9.500, Campus do Vale da Ufrgs). O horário de atendimento no local é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. As inscrições têm um custo de R$ 62,00 para cargos de nível médio e de R$ 105,00 para nível superior.

A seleção conta com uma aplicação de prova escrita no dia 2 de setembro e com uma prova de títulos, realizada pelos candidatos a partir do dia 5 do mesmo mês. O cronograma completo e mais informações podem ser consultadas no edital do concurso. A divulgação dos resultados e o início das atividades ainda não tem datas definidas pelo programa.