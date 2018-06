A orla de cara nova

Isabella Sander

Porto Alegre receberá de volta, nesta sexta-feira, às 10h30min, um dos principais cartões postais onde os gaúchos batem ponto nos fins de semana para passear e tomar chimarrão assistindo ao pôr do sol. Fechado para circulação desde outubro de 2015, o trecho da orla do Guaíba entre a Usina do Gasômetro e a Rótula das Cuias abre de cara nova e com muitas novidades.

O conceito do trecho é a contemplação. Quem começar o passeio pelo Gasômetro encontrará um atracadouro novo, aberto em março, com um deque amplo de madeira, onde é possível andar de bicicleta, caminhar ou apenas apreciar a vista. Ao lado, fica o restaurante panorâmico, instalado sobre as águas e com suas laterais totalmente envidraçadas, possibilitando uma visão em 360 graus da orla.

Chegando ao calçadão, a primeira atração é o monumento Olhos Atentos, que o artista plástico José Resende elaborou para a Bienal do Mercosul de 2005 e, depois, doou para a cidade. A estrutura pode ser usada como mirante, uma vez que o piso de ferro foi renovado e não há mais interdição por risco de queda. As pichações nas laterais, contudo, foram mantidas.

Passarela invade o Guaíba e dá sensação de se estar dentro do lago. Foto Fredy Vieira/JC

Entre a área gramada, há caminhos de cimento e espaços com detalhes em pedrinhas, cobertas por redes de pesca. Ao longo do percurso de 1,5 quilômetro há arquibancadas e deques com bancos de madeira para contemplar as belezas naturais. Uma passarela de ferro instalada invade o Guaíba e dá ao espectador a sensação de se estar dentro do lago.

Entre as arquibancadas, encontram-se espalhados os bares. O restaurante e o bar 1, o mais próximo ao Gasômetro, abrirá até o fim de agosto. Os outros três bares ainda dependem de processo licitatório para abrir suas portas.

Quase no fim do percurso estão os monumentos Cascata, de Carmela Gross; e Paisagem, de Mauro Fuke. O primeiro pode até passar despercebido, pois parece uma escada com degraus desnivelados. A intenção da artista é que a escultura cause um efeito de cascata em dias de chuva, com a água se unindo ao lago. Já o Paisagem, com degraus de diferentes tamanhos cobertos por uma capa de granito, deve ser notado tanto por quem caminha no nível do Guaíba como por quem faz o trajeto por cima do talude, já que é composto de maneira tridimensional.

Caminhando por cima do talude é possível parar em um dos diversos mirantes, de onde se visualiza o Guaíba, o parque da orla, o Gasômetro e até mesmo elementos mais distantes, como o estádio Beira-Rio. O caminho também pode ser feito de bicicleta, já que todo ele é acompanhado por uma ciclovia. Outra opção de exercício é a musculação, com o auxílio de equipamentos instalados no final do percurso.

Chama a atenção a presença de grandes postes de luz, que permitirão o uso do espaço com mais segurança à noite. Além disso, a manutenção 24 horas por dia de uma equipe da Guarda Municipal e a instalação de 40 câmeras de vigilância deverão coibir roubos, furtos e atos de vandalismo.