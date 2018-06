Bilhete da integração trem-ônibus em Canoas aumenta dia 3 de julho

A Trensurb anunciou que vai aumentar a partir de 3 de julho o valor da passagem do bilhete integração para o serviço em Canoas. A tarifa passará dos atuais R$ 5,45 para R$ 7,20 na integração entre o metrô e ônibus. O aumento é de 32%. Com o desconto tarifário em 10% da parcela do Trensurb, o valor cai para R$ 6,87.

Os créditos na modalidade de passe antecipado e vale-transporte comprados até dia 2 de julho poderão ser usados por 30 dias seguindo o valor da tarifa antiga.