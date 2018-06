Incêndio atinge prédio sede da Emater em Porto Alegre

Sofia Schuck

Um incêndio atingiu o prédio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) nesta quarta-feira (27) em Porto Alegre. O fogo teria começado por volta das 3h30min no setor de comunicação, que fica no quarto andar do prédio, localizado na rua Botafogo, número 1.051, no bairro Menino Deus.

A vigilância do prédio percebeu fumaça no andar e acionou os bombeiros, que chegaram rapidamente ao prédio. As chamas foram controladas, mas um novo foco de incêndio surgiu às 9h, quando os bombeiros ainda atuavam para conter a fumaça e realizavam perícia no local. O segundo foco teria acontecido também no quarto andar, mas no saguão, ao lado do setor de comunicação.

A gerente da área de comunicação da empresa, Raquel Aguiar, conta que estava observando a movimentação do lado de fora quando presenciou a segunda ocorrência. Funcionários da Emater ficaram muito assustados. “Foi do nada. O fogo reavivou. Que nervoso!”, contou Raquel.

Fogo causou estragos no quarto andar onde fica a Comunicaçao da Emater. Foto: Marcelo G. Ribeiro/JC

Ambas as ocorrências foram controladas pelos bombeiros, que devem permanecer no quarto andar até por volta das 12h. Até o momento, as causas do fogo ainda não foram identificadas, mas a primeira hipótese é que tenha sido provocado por um curto-circuito. Nenhum dos 200 funcionários da instituição se encontrava dentro do prédio, nem na madrugada ou durante o segundo registro. A orientação é que ninguém entre no prédio pelas próximas horas, em razão da fumaça.

Segundo o diretor técnico da Emater, Lino Moura, os bombeiros foram muito eficientes: “Graças à rapidez da corporação, os danos foram muito menores, e o fogo não se espalhou. Mesmo assim, afetou um setor que é muito importante e que terá seu trabalho prejudicado pelos próximos dias”, explicou Moura. Não foram estimados ainda os prejuízos. Na área atingida, havia equipamentos eletroeletrônicos e de informática, como computadores.