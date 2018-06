Primeiro trecho revitalizado da orla será aberto na sexta-feira

Isabella Sander

Fechado para a população desde 2015, o trecho 1 da revitalização da orla do Guaíba, que contempla a área de 1,5 quilômetro entre a Usina do Gasômetro e a Rótula das Cuias, será aberto na sexta-feira. O espaço, nomeado de Parque Moacyr Scliar, abrirá sem a operação de nenhum dos quatro bares e do restaurante construídos, bem como sem a definição de quem cuidará da manutenção das estruturas e das áreas verdes.

Os termos de permissão de uso do bar 1 e do restaurante panorâmico foram assinados ontem na prefeitura de Porto Alegre. Os novos permissionários têm prazo de até 60 dias para começar a operar. O bar será administrado por Soraia Saloum Rosso, conhecida como proprietária da casa noturna Tia Carmen. Já o restaurante, que funcionará em uma estrutura instalada em cima do lago, terá como permissionário Edemir Simonetti, que também administra o Chalé da Praça XV e o Café do Museu de Artes do Rio Grande do Sul (Margs).

Os bares 2, 3 e 4 passaram por licitação, mas os vencedores foram desabilitados por não apresentarem a documentação necessária. Por isso, um novo edital foi lançado ontem, com prazo até 18 de julho para apresentação de propostas pelos interessados. Depois, o processo passa por trâmites burocráticos, como prazo para recursos, eventuais impugnações de candidatos e assinatura de contrato.

O vice-prefeito da Capital, Gustavo Paim, informou que já existe uma proposta de adoção das áreas verdes e da manutenção das estruturas do trecho 1. "Provavelmente na semana que vem vamos saber se a proposta apresentada preenche os requisitos legais e quem é o adotante", afirma. Enquanto a empresa interessada não assume os trabalhos, o próprio município cuidará da manutenção do local, com equipes de jardinagem, limpeza do vestiário e das quadras esportivas, policiamento e limpeza das áreas externas.

Na semana passada, ocorreu a entrega provisória do parque pelo consórcio responsável pela obra. A prefeitura apresentou um documento à construtora, apontando detalhes a serem reparados no trabalho. O consórcio tem até 60 dias para fazer os ajustes e entregar o empreendimento definitivamente ao município.

A revitalização do trecho 1 da orla foi iniciada em outubro de 2015, com a promessa de conclusão até o início de 2017. A obra foi permeada por atrasos na liberação de recursos e aditamentos do contrato. Levantamento do Observatório Social de Porto Alegre indicou que aditivos podem ter ultrapassado em 4.000% o valor previsto para alguns materiais, como a areia, no projeto básico, e que os ajustes foram inconsistentes em 648 dos 4.091 serviços. Originalmente orçada em R$ 60 milhões, a obra acabou custando R$ 71 milhões, financiados pela Corporação Andina de Fomento (CAF).