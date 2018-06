Polícia Federal deflagra operação para combater tráfico na Paraíba

Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (26) a operação Dragões de Fogo, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na Paraíba, mais especificamente em João Pessoa, Campina Grande e no sertão. A investigação foi iniciada no começo de 2017, quando a delegacia da PF em Campina Grande acompanhou a atuação de duas organizações criminais que faziam tráfico interestadual de drogas.

Diversos carregamentos de drogas foram interceptados na Paraíba e no Rio Grande do Norte, o que resultou na prisão em flagrante de 14 pessoas e na apreensão de cerca de 360 quilos de maconha e 32 quilos de cocaína, além de duas armas de fogo.

Segundo a PF, estão sendo cumpridos 20 mandados de prisão preventiva e 20 mandados de busca e apreensão. Cerca de 150 policiais estão cumprindo mandados nas cidades de Campina Grande, Patos, São Bernt, Paulista e Teixeira, além da capital João Pessoa.