Risco de desabamento altera trânsito no Centro Histórico

A Empresa Pública de Trasporte e Circulação (EPTC) está implementando, desde o fim de semana, alterações no trânsito no Centro de Porto Alegre. A primeira delas, que prevê a conversão à esquerda da rua Vigário José Inácio para a avenida Salgado Filho, com abertura do canteiro central, já está valendo. As alterações buscam atenuar o impacto do bloqueio parcial das ruas Riachuelo e Marechal Floriano, causado pelo risco de desabamento de um prédio histórico conhecido como Casa Azul.

Também está prevista a inversão de sentido na rua Vigário José Inácio, entre as ruas Riachuelo e Jerônimo Coelho, além da adoção de sentido duplo na rua Jerônimo Coelho, entre as ruas Vigário José Inácio e Marechal Floriano. A partir das mudanças, fica proibido estacionar em ambos os lados da Jerônimo Coelho. O ponto de táxi existente na rua será deslocado para a Vigário José Inácio. As alterações serão sinalizadas pela EPTC.