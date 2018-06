Apostador de Porto Alegre vai dividir prêmio da Quina de São João; Mega-Sena sai para Canoas

O concurso especial 4.706 da Quina, chamada Quina de São João, teve seis apostas vencedoras que dividirão um prêmio de R$ 20.843.799,43, cada um. Os números sorteados foram: 03, 29, 33, 53 e 69.

De acordo com a Caixa, uma das apostas vencedoras foi feita em Porto Alegre. As demais vieram de Vila Velha, Brasília, São Paulo, Belém e Rondonópolis.

Depois de várias semanas com prêmio acumulado saiu também a Mega-Sena. O prêmio que era estimado em R$ 38 milhões será dividido entre quatro apostas, que ganharam R$ 9.627.559,21 cada. Um dos apostadores fez o jogo em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Acertaram também as dezenas 50, 51, 56, 57, 58 e 59 apostas feitas em Salvador, Maranguape e Marabá, no Pará.

Os números foram sorteados em Campina Grande, na Paraíba, na noite deste sábado (23).

Confira abaixo o resultado das demais loterias:

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.196 da Timemania. Os números sorteados foram os seguintes: 19, 24, 26, 47, 53, 54 e 70. O time do coração é o América/MG. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 19, é de R$ 8,25 milhões. Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 4 apostas ganhadoras, R$ 29.609,69

5 números acertados - 226 apostas ganhadoras, R$ 748,66

4 números acertados - 4123 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 39307 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração - América/MG - 10797 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

Uma aposta acertou as seis dezenas do primeiro sorteio do concurso 1.804 da Dupla-Sena. O sortudo de Cruz das Almas (BA) vai receber o prêmio de R$ 1.107.971,81. Os números sorteados foram os seguintes: 1º sorteio - 13, 19, 25, 30, 42 e 48; 2º sorteio - 13, 15, 21, 43, 44 e 47. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 26, é de R$ 200 mil. Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora R$ 1.107.971,81

Quina - 5 números acertados - 22 apostas ganhadoras R$ 1.649,48

Quadra - 4 números acertados - 646 apostas ganhadoras R$ 64,19

Terno - 3 números acertados - 10933 apostas ganhadoras R$ 1,89

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 10 apostas ganhadoras R$ 3.265,97

Quadra - 4 números acertados - 519 apostas ganhadoras R$ 79,90

Terno - 3 números acertados - 10034 apostas ganhadoras R$ 2,06

FEDERAL

A caixa divulgou os números do concurso 5.295.

1º bilhete - 66718 - 1.350.000,00

2º bilhete - 06391 - 20.000,00

3º bilhete - 40553 - 18.000,00

4º bilhete - 19871 - 17.000,00

5º bilhete - 39192 - 15.008,00

Os dados foram compilados pela Folhapress.