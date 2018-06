Duas obras da Copa devem ser retomadas em julho

Igor Natusch

Depois da retomada da ampliação da avenida Tronco, no último dia 21, mais duas obras atrasadas, previstas para a Copa do Mundo de 2014, devem ser retomadas no próximo mês. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade de Porto Alegre (Smim), os canteiros de obras na avenida Severo Dullius, que será ampliada, e no corredor de ônibus da avenida Protásio Alves voltam a ter intervenções a partir de julho.

Com a lenta retomada, a Severo Dullius, que está com a ampliação praticamente pela metade, deve ser entregue em um prazo de 18 meses. Do valor contratado atual, de R$ 67,3 milhões, cerca de R$ 19 milhões devem ser executados a partir da retomada. O corredor da Protásio, bem mais próximo da conclusão, ainda tem R$ 477 mil a executar dos R$ 18,8 milhões contratados, e pode estar pronto já em outubro deste ano.

As duas intervenções estavam na mira da prefeitura desde fevereiro deste ano, a partir de assinatura do empréstimo de R$ 120 milhões com o Banrisul. Do montante, cerca de R$ 45 milhões serviram para pagar dívidas com as empreiteiras, que cruzaram os braços depois da interrupção dos repasses. Além do empréstimo junto ao banco, outros R$ 115 milhões, originalmente destinados ao sistema de transporte rápido BRT, também poderão bancar as obras, a partir de uma autorização do Ministério das Cidades.

Além da ampliação da Tronco, que tem previsão de entrega em até 24 meses, já haviam sido retomadas as trincheiras da Ceará, em março, e da Anita Garibaldi, em abril. A expectativa da Smim é que essas vias sejam entregues à população em setembro e outubro de 2018, respectivamente.

Para o segundo semestre, a prefeitura tem a intenção de disparar mais quatro obras viárias previstas para a Copa de 2014 e que, até agora, estão inconclusas. Em agosto, a Smim projeta retomar a duplicação da avenida Voluntários da Pátria, em um processo a ser concluído no prazo de seis meses. Para outubro, a ideia é retomar o corredor de ônibus da Bento Gonçalves, com entrega em seis meses.

Da mesma forma, está projetado para dezembro o reinício da via exclusiva para ônibus na João Pessoa, em uma empreitada que deve levar um ano até a conclusão. Do valor contratado, de R$ 6,4 milhões, faltam executar em torno de R$ 2,7 milhões - mas esse montante pode ser revisto, uma vez que ainda será lançada a licitação para execução dos 50% remanescentes de obra. Para o segundo semestre, mas sem data de retomada prevista, a trincheira da Cristóvão Colombo está na mira. A inauguração levaria cerca de seis meses, segundo o Executivo municipal.

No momento, a única obra da Copa que nem começou a sair do papel é a que envolve a trincheira na avenida Plínio Brasil Milano. Há um imbróglio jurídico em torno da reintegração de posse de dois terrenos, ocupados por uma borracharia e uma revenda de automóveis. A prefeitura aguarda o trânsito em julgado dos processos para recuperar os espaços e, finalmente, colocar as máquinas para funcionar. A estimativa da Smim é que tudo se resolva até o final do primeiro semestre de 2019.