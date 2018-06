Greve dos servidores da Procempa deve continuar na próxima semana

Paulo Egídio

Chegando ao terceiro dia nesta sexta-feira (22), a greve de servidores da Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa) deve se prolongar pela próxima semana. Iniciado na quarta-feira (20), o movimento pleiteia o reajuste de salário e dos benefícios de trabalhadores e protesta contra a mudança do plano de saúde dos funcionários.

“Temos uma assembleia hoje (sexta) à tarde, mas não há nenhuma intenção de encerrar a greve”, diz a diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados do Rio Grande do Sul (Sindppd/RS), Vera Guasso. Conforme a entidade representativa da categoria, 70% do quadro da companhia já aderiram à paralisação, deflagrada por tempo indeterminado.

Conforme Vera, a empresa não reajusta os salários dos servidores há dois anos. A reivindicação da categoria é um aumento de 6,95%, valor equivalente à alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do período.

A sindicalista também acusa a estatal de descumprir o acordo coletivo com os trabalhadores ao substituir a antiga operadora do plano de saúde que, segundo ela, tem qualidade inferior à anterior. “Há um sentimento de desmonte e fragilização da empresa, com risco de terceirização e a perda da importância para a prefeitura”, acrescenta Vera.

A Procempa informou, por meio da assessoria, que todos os serviços estão funcionando normalmente e que mantém negociações com os trabalhadores desde antes do início da greve. A empresa evitou estimar quantos de seus 350 funcionários aderiram ao movimento até agora.