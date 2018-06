Polícia Federal deflagra 52ª fase da Lava Jato no Paraná

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (21), no Paraná, a Operação Greenwich, 52ª fase da Lava Jato. As investigações avançam para a apuração de crimes contra subsidiárias da Petrobras, como a Petrobras Química S/A - Petroquisa.

Quarenta policiais federais cumprem 11 ordens judiciais - um mandado de prisão preventiva, um mandado de prisão temporária e nove mandados de busca e apreensão. As medidas estão sendo cumpridas nas cidades do Rio de Janeiro, Recife e Timbaúba, as duas últimas em Pernambuco.

Em nota, a PF afirma que "o esquema criminoso identificado em várias oportunidades em contratações da Petrobras se repetiu também em suas subsidiárias. As informações e provas reunidas até o momento demonstram que o Grupo Odebrecht foi favorecido na obtenção de contratos, em troca de repasses de recursos a funcionários da empresa, quer seja através da entrega de valores em espécie, quer seja através de remessas para contas bancárias estabelecidas no exterior", informa a PF.

"As contratações eram direcionadas com o estabelecimento de parâmetros que só poderiam ser atendidos por empresas do Grupo Odebrecht", afirma a Federal. O nome atribuído à operação policial (Greenwich) remete a uma das contas bancárias mantidas no exterior e destinada ao recebimento de valores indevidos e transferidos pelo grupo Odebrecht a funcionários de subsidiárias da Petrobras em troca da "defesa" de interesses do grupo empresarial nas contratações.

As investigações apontam para a prática de diversos crimes como a fraude em processos de contratação das empresas das subsidiárias da Petrobras em favor da Odebrecht, corrupção, crimes financeiros e lavagem de ativos. Os presos serão levados para a sede da Polícia Federal em Curitiba onde permanecerão à disposição do Juízo da 13ª Vara Federal.