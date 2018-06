Acidentes geram lentidão no trânsito nesta manhã de quinta-feira

Acidentes no começo da manhã desta quinta-feira (21) em Porto Alegre e região metropolitana provocam transtornos aos motoristas no trânsito. Com isso, a chegada à Capital, principalmente pela Avenida Legalidade, onde ocorreu um dos acidentes, registra filas e muita lentidão. Também houve casos na BR-116 em Canoas e em avenidas e ruas movimentadas de Porto Alegre.

Na Capital, o primeiro acidente foi registrado com um carro que bateu em um poste na Avenida Legalidade e da Democracia e causou o bloqueio da faixa da direita no sentido para o interior. O segundo foi entre uma moto e um caminhão, na Avenida Protásio Alves próximo a rua São Manoel, no sentido bairro/Centro e o terceiro foi entre um carro e uma lotação, na rua Fabrício Pilar com a rua Comendador Rheingantz, no bairro Mont' Serrat. A Samu e a Brigada Militar se deslocaram aos locais dos incidentes e a movimentação intensificou o fluxo de veículos nas vias, gerando congestionamentos.

Além disso, um atropelamento por ônibus ocorreu na Avenida Protásio Alves, entre as rua Carazinho e Avenida Ijuí, no bairro Petrópolis e um ônibus estragou na avenida Farrapos no sentido bairro/Centro. Ambas ocorrências também acentuaram o fluxo de trânsito no local. Segundo a EPTC, uma alternativa para quem entra na capital no sentido para o Centro pela avenida da Legalidade, utilize a Avenida Farrapos.

Na BR-116, um automóvel e uma moto se envolveram em um acidente próximo à estação Niterói da Trensurb, no sentido interior/Capital.