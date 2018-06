Feevale e Uniritter passarão a ministrar curso de odontologia

Mais duas universidades gaúchas passarão a ofertar o curso de Odontologia. A Uniritter, de Porto Alegre, e a Feevale, de Novo Hamburgo, receberam a nota cinco na inspeção do Ministério da Educação (MEC) e a autorização para ministrar o novo curso de graduação. Os quesitos de avaliação para aprovação para ambas as universidades foram a organização didático-pedagógica; corpo docente e tutorial; e a infraestrutura a ser ofertada pelas instituições.

A Feevale já ministra cursos da área da saúde e deve utilizar os laboratórios do Centro Integrado de Especialidades em Saúde (CIES) e o Laboratório de Simulação e Habilidades, ambos no Campus II. Pra complementar a estrutura, a universidade deve criar uma Clínica Odontológica Integrada, Laboratórios Odontológicos e uma Unidade Odontológica Extramuros. Além disso, o curso também utilizará a estrutura do Feevale Techpark, em Campo Bom. O parque tem foco voltado aos empreendimentos industriais.

Já Uniritter deve criar um novo espaço para acolher o curso. A estrutura que receberá os alunos contará com laboratório de práticas odontológicas e de materiais dentários e, futuramente, uma clínica odontológica, que inclui consultórios, centro cirúrgico, central de esterilização e diagnóstico por imagem. Futuramente a estrutura será aberta para receber o público externo para atendimento.

A Feevale ofertará 100 vagas por ano e aguarda a publicação da autorização do MEC no diário Oficial da União para abrir processo seletivo. Já a Uniritter - que já teve o aval publicado no Diário Oficial da União - já lançou data do seu concurso vestibular. As provas acontecerão no dia 30 de agosto, na sede da universidade, na Zona Sul de Porto Alegre. As inscrições podem ser feitas pelo site até o dia 29 de junho.