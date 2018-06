Estudantes de Medicina da UCS protestam contra aumento de 178,6%

Sofia Schuck

O aumento de 178,6% que pode levar a mensalidade dos últimos anos da faculdade de Medicina da Universidade de Caxias do Sul (UCS) para R$ 11,7 mil está provocando protestos dos estudantes. Ontem, ocorreu uma nova manifestação em frente à reitoria. A mensalidade atual pode passar de R$ 4,2 mil para R$ 11,7 mil no segundo semestre deste ano para a fase do internato, que abrange os últimos dois anos da formação médica. A elevação tem relação com o novo currículo, informa uma comissão de alunos que tenta rever o patamar de aumento aplicado pela instituição.

A assessoria de imprensa da instituição informou que a universidade não vai se manifestar sobre o assunto. Caso o valor seja mantido, a universidade da serra gaúcha deve se tornar uma das mais caras do Sul do Brasil e, possivelmente, do Rio Grande do Sul. O aumento afeta a todos que ingressaram a partir do segundo semestre de 2014. No protesto, os estudantes portavam cartazes acusando a UCS de "tratar a educação como produto". A manifestação ocorreu enquanto representantes dos alunos se reuniram com a administração da universidade.

O encontro ocorrido ontem foi o primeiro desde a oficialização dos novos valores. A comissão dos acadêmicos apresentou uma proposta de redução das mensalidades. Uma das integrantes da comissão, Roberta Franca, relata que, atualmente, existe um desconto de 44,11% no valor do crédito no início do internato e que a UCS tem afirmado que não pode mais aplicar essa redução. Se fosse mantida a regra, o valor teria que ser de R$ 6,5 mil. "Por isso, as mensalidades chegam a esses valores exorbitantes, que ultrapassam até os limites de crédito do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), o que prejudica os alunos", argumenta.

Na reunião, a UCS propôs reduzir em 14,43% o valor de R$ 11,7 mil, passando para cerca de R$ 10 mil, além de parcelar o pagamento em 36 vezes. Para chegar no valor da mensalidade do internato, é sempre aplicado reajuste sobre os créditos em vigor. "A proposta não agrada aos alunos. Vamos analisar e definir os próximos passos", adianta Roberta. No segundo semestre, 46 alunos da universidade seriam afetados pelos novos preços praticados pela instituição.