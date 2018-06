PF investiga professores da Ufrgs com dedicação exclusiva e que atuariam na área privada

Professores da Ufrgs com DE estariam exercendo atividade privada em clínicas e consultórios, diz a PF MARIANA CARLESSO/JC

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (19) a Operação Herófilo. O alvo da investigação são professores com regime de Dedicação Exclusiva na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e que estariam exercendo atividade privada em clínicas e consultórios.

Segundo a PF, a prática seria vedada pela legislação e configuraria crime de estelionato. Cerca de 60 policiais federais cumprem 15 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e Novo Hamburgo. Documentos foram apreendidos para verificar a prática irregular e validar informações coletadas ao longo da investigação, informa a PF. O inquérito policial foi instaurado em 2015 e tem colaboração da Controladoria Geral da União (CGU).

A polícia informou que, entre os casos investigados, está o de um professor que recebeu cerca de R$ 1 milhão da Ufrgs entre 2010 e 2016, sendo que R$ 500 mil seriam de adicional por Dedicação Exclusiva. A reitoria da Ufrgs ainda não se manifestou sobre o caso.

O nome da operação lembra Herófilo (Herophilos), primeiro anatomista da história e fundador da Escola de Medicina de Alexandria.