Incêndio atinge pizzaria na zona Norte de Porto Alegre

Um incêndio consumiu boa parte da estrutura da Pizzaria Baronesa, na Vila Ipiranga, zona Norte de Porto Alegre, na manhã desta terça-feira (12). As chamas começaram em um apartamento que fica abaixo do empreendimento e que tem o teto e o acesso à pizzaria feitos de madeira, o que facilitou a propagação do fogo.

O Corpo de Bombeiros foi chamado pouco depois das 10 horas e logo controlou o fogo. De acordo com a corporação, no momento do incidente, seis funcionários trabalhavam no estabelecimento, mas conseguiram sair a tempo. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda não foram apuradas.

No momento da ocorrência, o trânsito da região chegou a ficar carregado. Segundo a EPTC, a situação já está normalizada.