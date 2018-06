Loja paulista Büh abre primeira franquia em Porto Alegre nesta segunda-feira

Sofia Schuck

Idealizada pelos empresários e ex-jogadores do Corinthians Felipe Sanchez e Diego Navarro e com um conceito fashion soccer, a loja paulista Büh inaugura nesta segunda-feira (11) sua primeira franquia na capital gaúcha e segunda unidade no país. Localizada na Rua Doutor Salvador França, nº 1253, no bairro Jardim Botânico, a unidade teve um investimento em torno de R$ 350 mil. Segundo o consultor da marca, Maurício Santos, a escolha da cidade foi estratégica, pois surgiu a partir da percepção de que Porto Alegre já possuía grandes clientes da marca e um público em potencial, que já procurava e comprava os produtos da grife na Club House, loja revendedora no Estado.

A expansão da marca em um modelo de franquias já era a ideia dos sócios quando abriram a primeira loja em São Paulo em 2017. Seguindo essa linha, o grupo planeja inaugurar outras 50 unidades pelos próximos dois anos em todo o Brasil. Tanto a loja de São Paulo como as outras planejadas pelos empresários trabalham em um conceito temático, com espaços lúdicos e interativos. No caso da unidade em Porto Alegre, todo seu mobiliário remete a cenário de vestiário de futebol, com a presença de uniformes e chuteiras. No segundo andar, o cliente também pode entrar na brincadeira e chutar a bola no gol.

Focada em produtos de vestuário que refletem o universo dos esportes, as opções encontradas são tanto os bonés - que são os carros-chefes da marca - como também camisetas, calças, agasalhos, roupas íntimas e outros acessórios, todos voltados para o público masculino que gosta de futebol. “A ideia é oferecer uma moda que vista os craques no dia-dia, fora dos campos. O público consumidor são os homens das classes A e B, mas há ainda o desejo de ampliar os produtos para o público feminino.”, explicou Santos. As peças, que variam de R$ 89,00 até R$ 349,00, são adaptadas em novas coleções todos os anos, sendo que a destaque no momento é a coleção World Büh, com roupas temáticas da Copa do Mundo.

Inauguração da franquia acontece nesta segunda-feira