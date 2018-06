Descolamento de piso na Pucrs adia prova da OAB

A segunda fase do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foi adiada em Porto Alegre. A data da remarcação ainda não foi anunciada pela entidade. A prova, que seria aplicada ontem à tarde, no prédio 40 da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), não chegou a ter início, uma vez que o prédio teve de ser evacuado depois que rachaduras foram constatadas no sexto andar.

Em nota, a universidade afirmou que o revestimento cerâmico do piso quebrou em uma pequena área, de aproximadamente três metros quadrados, no corredor do sétimo andar. O motivo foi a variação de temperatura. "Por segurança dos candidatos, o prédio foi evacuado prontamente pelo Corpo de Bombeiros", afirma o texto. Não houve feridos.

Candidatos que esperavam pela prova relataram momentos de pânico, com correrias pelos corredores e pelas escadas. Estudantes que deixaram pertences nas salas de aula podem recuperá-los no prédio 41. Segundo a Pucrs, a coordenação do concurso recolheu os objetos.