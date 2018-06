Prédio 40 da Pucrs é evacuado antes da prova da OAB em Porto Alegre

Prédio da pucrs com suspeita de rachadura - com evacuação de prédio durante prova da OAB Zândor Albino/Reprodução/Twitter/JC

Patrícia Comunello

Situação de tensão e pânico foi registrada no campus da Pontifícia Universidade Católica do Rs (Pucrs), em Porto Alegre, no começo da tarde deste domingo (10), um pouco antes da aplicação da prova da OAB. O prédio 40 do campus teve de ser evacuado devido a problema no piso de um dos andares do prédio. A retirada dos cerca de mil candidatos que fariam a prova, entre 1,6 mil inscritos, ocorreu um pouco antes das 13h, horário que começaria a prova.

O tenente do Corpo de Bombeiros da Capital, Edson Rodrigues Mendes, informa que a corporação foi camada ao local após as 12h, e as pessoas já haviam sido retiradas. O clima era de pânico, que, segundo ele, é normal neste casos. Ao avaliar a condição do piso do sexto andar, Mendes diz que foi constatado que "o descolamento do piso na dimensão de dois metros quadrados". O tenente descartou rachadura e maior comprometimento, segundo comentários que estão sendo postas em redes sociais.

Uma orientação que foi dada à Pucrs era de isolar o prédio Por volta das 14h, o tenente voltou ao local, pois recebeu informação de que não sido feito o isolamento. Mendes explica que a partir de agora os bombeiros junto com as equipes técnicas da universidade averiguarão o que causou o descolamento e o impacto para o prédio. "O local ficará isolado até esta avaliação", disse o tenente.

OAB divulgou nota oficial em seu site comunicando o cancelamento da prova. A Coordenação Nacional do Exame de Ordem e Fundação Getulio Vargas (FGV) dizem que "em face do caso fortuito ocorrido no município de Porto Alegre, que impossibilitou a continuidade da aplicação da 2ª fase do XXV Exame de Ordem Unificado, resolvem suspender a aplicação do Exame exclusivamente neste município, sem prejuízo aos demais locais de realização das provas".

Outras providências a serem adotadas e demais informações referentes ao novo cronograma serão divulgadas aos examinandos envolvidos oportunamente

Nas redes sociais, o assunto é comentado em muitos posts. Imagens em vídeo postado no Twitter mostrada a multidão deixando apressadamente o prédio. A assessoria da OAB no Rio Grande do Sul disse que estão sendo levantadas as informações.

Os demais locais com prova (Capão da Canoa, Caxias do Sul, Frederico Westphalen, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo e São Leopoldo) seguem aplicando normalmente o concurso.

