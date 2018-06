Emergência do Clínicas será o primeiro setor a funcionar em novo prédio

Juliano Tatsch

Em fase final de trabalhos, a ampliação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) não foi afetada pela greve dos caminhoneiros, ocorrida no final do mês passado. Assim, o cronograma de conclusão das obras segue inalterado: a previsão é de que, até o final do ano, toda a estrutura física esteja concluída, com os pedidos de licenças necessárias encaminhados; e que, no final do primeiro semestre do ano que vem, o setor de Emergência seja transferido para o novo prédio.

Até o final de maio, 85,7% das obras já haviam sido concluídas. A diminuição no ritmo de avanço - até o final de abril era de 85% - se dá, conforme o diretor administrativo do HCPA, Jorge Bajerski, em razão do tipo de serviço em execução. "Estamos em uma fase de acabamentos, em que o ritmo quantitativo de avanço diminui", explica.

Em abril, o hospital enviou ao Ministério do Planejamento o quantitativo de pessoal necessário para a abertura paulatina dos prédios, mas ainda não obteve retorno sobre a liberação de verbas para as contratações. "Acredito que não se manifestem neste ano em razão desse momento eleitoral que vivemos", observa Bajerski. O projeto prevê a necessidade de contratação de 670 novos funcionários, com foco especial em áreas como pediatria e geriatria.

A abertura da Emergência no novo prédio independe da contratação de novos funcionários, pois o quadro pessoal do setor não deverá ser aumentado. "Nossa intenção é de que possamos iniciar a operação em áreas novas, sem ampliação do quadro de pessoal, em 2019. A área de Emergência já deverá estar atendendo na nova estrutura no final do primeiro semestre do ano que vem. Lá não haverá ampliação do quadro de servidores, e sim a melhoria das condições de atendimento. Vamos mudar para o novo espaço para reduzir essa superlotação orgânica que temos atualmente", diz o diretor administrativo. Na tarde de ontem, havia 73 pessoas internadas em uma área com capacidade de 41 leitos. Além disso, outras 58 estavam aguardando internação, 12 esperavam por um leito de UTI, e sete esperavam por atendimento.

Segundo Bajerski, por se tratar de uma mudança complexa, não está descartada a necessidade de fechamento da Emergência por alguns dias. "Não queremos, a princípio, interromper o atendimento. Mas isso não está descartado", conclui.

Pelo projeto, o Anexo I terá área total de 53.981,65 metros quadrados, com sete pavimentos e dois subsolos. Já o Anexo II terá seis pavimentos e dois subsolos, em um espaço de 30.118,10 metros quadrados. O novo complexo será destinado majoritariamente ao atendimento de pacientes criticamente enfermos. Haverá também incremento nos espaços destinados a ensino e pesquisa dentro, com salas de aula, laboratórios para estudo e um auditório.

Com a ampliação, a expectativa é que a emergência do Clínicas passe a ocupar 5 mil metros quadrados, em vez dos 1,7 mil metros quadrados atuais. Serão 150 novos leitos para internação, o que triplicará a atual capacidade do setor. Deve ocorrer também um aumento no espaço destinado a atividades cirúrgicas, passando de 28 para 41 salas disponíveis para procedimentos.