Novo hospital para cirurgias agendadas abre hoje em Porto Alegre

Blanc Medplex atenderá pacientes particulares e com plano de saúde LUIZA PRADO/JC

Porto Alegre contará, a partir de hoje, com um novo hospital. O Blanc Medplex, localizado na rua Gomes Jardim, bairro Santana, atenderá pacientes particulares e com plano de saúde que necessitem de cirurgia de baixa e média complexidade. O prédio conta com laboratório, centro de diagnóstico por imagem, 440 consultórios, 30 leitos de recuperação, unidade semi-intensiva e nove salas cirúrgicas. O local não terá médicos contratados - os próprios médicos reservarão os espaços para realizar suas cirurgias.

Segundo o médico Rodrigo Wobeto, sócio do empreendimento, o hospital segue o conceito de desospitalização, buscando o menor tempo de internação possível e reduzindo o tempo de internação. "O paciente tem alta precoce e pode contratar depois, se quiser, um serviço de home care. Tem muito paciente que não precisa estar em um hospital", explica. O home care (cuidados médicos em casa) não é oferecido pelo Blanc Medplex, sendo tratado com cada médico individualmente.