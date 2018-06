Fase planeja entregar três novas unidades em 2019

Suzy Scarton

A Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) do Rio Grande do Sul planeja entregar no próximo ano três unidades completas de internação, no valor de R$ 20 milhões cada. Além disso, ampliará as vagas disponíveis em escolas exclusivas para adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Até o ano que vem, nove escolas devem ser entregues.

A construção desses estabelecimentos educacionais se deu por meio de um convênio, no valor de R$ 10 milhões, entre a Fase e a Secretaria de Educação do Estado (Seduc). As escolas serão construídas em Porto Alegre (quatro delas), Caxias do Sul, Pelotas, Uruguaiana e Santo Ângelo. A primeira delas foi entregue em Santa Maria, em março deste ano, e já está recebendo alunos. O projeto arquitetônico é o mesmo para todas - cada um dos colégios terá capacidade para atender 120 alunos (60 no turno da manhã e 60 no turno da tarde). Além disso, também será construído um ginásio poliesportivo, dentro do Complexo Cruzeiro, na Capital.

Já os três Centros de Atendimento Socioeducativos (Case) serão construídos em Osório, Santa Cruz do Sul e Viamão. As unidades de Santa Cruz e de Osório terão 60 vagas para internos, e a de Viamão oferecerá 90 vagas. "Hoje, o menino de Osório e de Santa Cruz do Sul vem cumprir medida socioeducativa em Porto Alegre. Isso é ruim, porque o primeiro rompimento que causa é o da família", explica o presidente da Fase, Robson Luis Zinn. Já a unidade de Viamão será construída a fim de desafogar o fluxo da Região Metropolitana. Em Novo Hamburgo, um prédio anexo ao complexo da Fase foi inaugurado em dezembro de 2017, com 30 vagas. O investimento foi de R$ 1,4 milhão, proveniente do Banco Interamericado de Desenvolvimento (BID).

Desde que assumiu o comando da fundação, Zinn já aplicou R$ 100 milhões. "Quando ingressei, tínhamos US$ 23 milhões à disposição, via empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento - acordo firmado no governo Yeda Crusius -, e só 0,3% desse valor havia sido aplicado. Então fomos fazendo investimentos", contou. O empréstimo foi garantido em 2009. A Fase estava prestes a perder a quantia devido ao tempo transcorrido, à falta de terrenos para as unidades e à ausência de projetos. Portanto, de acordo com o órgão, os projetos já liberados que contam com financiamento do BID são prioritários. Além das escolas e das unidades, foram investidos valores em videomonitoramento, revista humanizada, cabeamento de fibra ótica e veículos.