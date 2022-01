Hamburgueria temática chega a Tramandaí

Renata Morales, 39 anos, e Juliana Ramiro, 33, são as novas franqueadas da Samcro's Burguer. E elas escolheram Tramandaí, no Litoral Norte, para embarcar no ramo gastronômico. O estabelecimento fica na rua Sahydi Abrahão, nº 424, no centro da cidade.

VÍDEO: confira detalhes do espaço

Ambas doutorandas, trabalharam durante anos em áreas bem distantes da gastronomia. Renata é formada em Direito e, atualmente, professora de inglês, enquanto Juliana, graduada em Comunicação e Psicanálise, possui uma agência de comunicação. Os dois negócios passaram para o online durante a pandemia, o que possibilitou que a dupla se mudasse para o Litoral, onde já tinham alguns parentes residindo.

Segundo Juliana, apesar de atuarem em outros ramos, a gastronomia sempre foi uma paixão que tinham em comum. "Começamos a buscar por uma oportunidade que fosse possível tocar em equilíbrio com as nossas profissões. Como já seguíamos e acompanhávamos o trabalho dos guris da Samcro's, vimos que eles estavam atrás de alguém para abrir essa nova franquia", conta. Quando decidiram, de fato, apostar na jornada, o processo foi muito rápido. Toda a reforma e montagem do local ocorreu dentro de 15 dias. Mas, apesar da velocidade, as sócias reforçam que, desde o início, procuram estudar e entender mais sobre o ramo em que estão empreendendo. "Digo que é aventura com estudo. É preciso fazer o seu tema de casa e estudar bastante. Se temos alguma dúvida, já perguntamos e vamos atrás disso", admite Renata.

Um dos grandes diferenciais de empreender no Litoral, segundo a dupla, é o contato com a comunidade. "As pessoas têm muito o hábito de ajudar. Se conhecem um lugar e gostam, já recomendam para todo mundo que conhecem. Também dão feedbacks e sugestões aqui e ali de como podemos melhorar", afirma Renata, que ressalta o fato do espaço temático chamar muito a atenção da clientela, que, muitas vezes, acaba encontrando a hamburgueria pelo Instagram (@samcrosburguertramandai), que, em menos de três meses de operação, possui mais de seis mil seguidores.

A valorização do trabalho feminino é um dos pilares que guia as empreendedoras. "Como mulheres, sentimos essa dor e sabemos que precisamos nos unir, então essa é uma realidade do nosso negócio. Buscamos sempre dar espaço a fornecedoras e colaboradoras mulheres e locais. Recebemos carta branca dos sócios fundadores do negócio quanto a isso, então, além de parceiras femininas, também contamos com seis pessoas na equipe, todas mulheres", explica Juliana.