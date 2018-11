Como subir no ranking do Google

O Google é a ferramenta de busca mais usada no mundo. Por isso mesmo, o grande desejo das empresas é aparecer nas primeiras páginas das pesquisas que sejam relacionadas ao produto ou serviço que oferecem.

As otimizações dos blogs e sites são feitas, na maioria das vezes, pensando nesses resultados. Ao lado, a Agência IMMA, especialista em marketing digital, apresenta três dicas para que seu negócio suba no ranking.

Faça investimento em backlinks

Ter links de outros sites apontando para o seu é essencial. Isso permite que você tenha backlinks de qualidade e são eles que irão mostrar ao Google o valor do seu site. Quando você é bem citado (várias vezes e por bons sites), seu conteúdo é considerado cada vez mais importante.

Invista também em conteúdo de qualidade e inédito

A forma mais eficaz de fazer com que seu site seja encontrado no Google é produzindo conteúdo atrativo e útil para seu público. Quando você faz uma boa pesquisa

de palavras-chave e encontra as mais buscadas do seu nicho, suas chances de primeira página aumentam de maneira significativa. Isso irá possibilitar que seu site eleve o tráfego orgânico, que é um fator importantíssimo para obter um melhor ranqueamento.

Consiga

artigos de

convidados

Postar artigos de convidados também ajuda muito a subir no ranking do Google. Isso não é muito difícil: basta convidar pessoas que sejam referência na sua área e trocar conteúdo inédito com elas. Assim, vocês estarão ajudando um ao outro. Uma otimização (SEO) eficiente e produção de conteúdo relevante são os melhores caminhos para elevar o ranqueamento do seu site.