GeraçãoE dedicará um caderno ao mês para bairros de Porto Alegre

Para celebrar os 250 anos de Porto Alegre e o empreendedorismo pujante da Capital, o GeraçãoE publicará, ao longo de todo ano, a partir da próxima quinta-feira, um conteúdo especial que fará um raio-x dos negócios da cidade pela perspectiva de suas regiões. A estreia será no bairro Lomba do Pinheiro, que terá seus negócios tradicionais e novos destacados pelo GE.

A cada mês, um bairro será tema de um caderno especial que contará a história da região, falará dos negócios tradicionais, do perfil de quem empreende ou deseja empreender no local e apontará o que está despontando com a retomada da economia após dois anos difíceis em função da pandemia. O projeto personificará cada região através de suas especificidades.

O conteúdo especial também ficará disponível em geracaoe.com e nas redes sociais, onde serão produzidos vídeos especiais mostrando um tour por cada bairro, os destaques do empreendedorismo e os pontos fortes para quem deseja empreender na região. O público ajudará a decidir qual será a próxima parada da equipe através de enquetes no Instagram do GE. A expectativa é que o GeraçãoE possa contribuir ainda mais com os negócios locais.