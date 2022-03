O prédio da Secretaria de Segurança Pública (SSP), atingido por um incêndio em 14 de julho de 2021, foi implodido em poucos segundos neste domingo (6). A operação ocorreu às 9h, colocando no chão a estrutura que restava do antigo prédio e representava risco iminente, na área da rua Voluntários da Pátria, no Centro Histórico de Porto Alegre.