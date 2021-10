Hyperloop: como é o tubo de transporte que pode ser instalado no RS

O tubo de metal gigante chamou a atenção quando apareceu em imagens e vídeos no anúncio de estudos para instalar o meio de transporte entre Caxias do Sul e Porto Alegre. Nesta sexta-feira (8), a comitiva gaúcha cumpriu a última agenda da missão na Europa na sede do Hyperloop , em Toulouse, na França. O veículo, segundo seus desenvolvedores, pode fazer o trajeto entre as duas cidades gaúchas em 19 minutos.