Prêmio Futuro da Terra 25 anos | Expointer 2021

O reconhecimento a iniciativas que contribuem para o avanço da tecnologia na agropecuária e ações sustentáveis no campo. Realizado pelo Jornal do Comércio em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) todos os anos na Expointer, o Prêmio O Futuro da Terra chega na sua 25ª edição, sempre reconhecendo o trabalho de pesquisadores, cientistas, agricultores e empresas que auxiliam no avanço de tecnologias para o agronegócio, bem como a promoção do desenvolvimento sustentável no meio rural, com ações práticas e efetivas.