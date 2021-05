Dicas de 8 contadores na reta final da entrega da declaração do imposto de renda

Publicado em 28/05/2021 - 13h28min.

No último vídeo da temporada de 2021 do #MinutoIR antes do fim do prazo de entrega da declaração do imposto de renda, sem multa, a jornalista Patrícia Comunello recorreu a oito contadores para ajudar quem deixou o envio para a última hora. O time tem Caroline Oliveira, Celso Luft, Maurício Gatti, Eliane Soares, Fabiana dos Santos, Flávio Duarte Ribeiro Junior, Patrícia Coelho Motta de Souza e Evanir Aguiar dos Santos. Acesse o QR Code para conferir o que fazer até o último segundo de hoje. Outra dica é assistir a toda a temporada do #MinutoIR na Galeria de Vídeos do site, no canal do JC no YouTube, no Instagram e Facebook.