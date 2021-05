Últimos dias para entregar a declaração do imposto de renda 2021: veja a revisão geral

Faltam apenas 10 dias para entregar a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) de 2021. Quem ainda não fez isso, deve se apressar e assistir ao vídeo com a revisão geral da série do #MinutoIR que já está no ar. Tem conselhos simples como preencher o básico e enviar e depois retifica quantas vezes quiser. Só não vai pagar multa por atraso!" Assista aos programas anteriores e acompanhe a série do MinutoIR no canal do JC no YouTube . Patrocínio: Assembleia Legislativa RS | valoresqueficam.al.rs.gov.br