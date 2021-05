Cais Embarcadero: um passeio pela nova área de lazer na orla de Porto Alegre

O Cais Embarcadero já está aberto e mudando a cena de parte do Cais Mauá , antigo porto de Porto Alegre. O trecho perto da Usina do Gasômetro ganhou restaurantes, bares, esplanada de fast-food, lojinha, parquinho, quadra de beach tennis e praça náutica. A estreia foi na terça-feira (18), sob sol e céu azul, que foi comemorado por operadores e pelo público. No vídeo, um passeio pela nova área de lazer na orla da Capital.