Impactos da enchente de 1941 na paisagem de Porto Alegre

Na série sobre a história da enchente de 1941 em Porto Alegre, o tema agora é o impacto na paisagem da Capital. O repórter Marcus Meneghetti conversa com o arquiteto e urbanista Demétrius Gonzales, que comenta sobre as medidas adotadas para evitar novas inundações, o que deu origem, por exemplo, ao Muro da Mauá. Assista aos outros vídeos da série com o escritor Rafael Guimaraens , o professor Rualdo Menegat, da Ufrgs , e o climatologista Pedro Valenete . Acesse a Reportagem Cultural sobre a enchente histórica.