Quiz da declaração do imposto de renda: teste seu nível de erro e acerto

No #MinutoIR, acesse o Quiz do imposto de renda e descubra se você é craque na declaração. Teste seu conhecimento antes de enviar o IRPF de 2021. São 10 perguntas para saber o seu nível de acertos e tipo de contribuinte. Os resultados estão no vídeo. Assista aos programas anteriores e acompanhe a série do MinutoIR no canal do JC no YouTube . Patrocínio: Assembleia Legislativa RS | valoresqueficam.al.rs.gov.br