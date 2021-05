Chuvas que causaram enchente de 1941 em Porto Alegre podem se repetir

No terceiro vídeo da série sobre a enchente de 1941 em Porto Alegre, saiba por que as chuvas fortes como as que causaram a inundação histórica devem se tornar mais frequentes. O repórter Marcus Meneghetti entrevista o geógrafo climatologista Pedro Valente, pesquisador do Centro Polar e Climático da Ufrgs. Assista aos outros vídeos da série com o escritor Rafael Guimaraens e outro com o professor Rualdo Menegat, da Ufrgs . Acesse a Reportagem Cultural sobre a enchente histórica