Quando e como lançar o auxílio emergencial na declaração do imposto de renda de 2021

O auxílio emergencial é uma das novidades na declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2021. Vídeo mostra quando e como lançar a informação no formulário do IRPF, como na declaração de titular e dependente. Tem dica para evitar ter de devolver o dinheiro ao governo. Assista aos programas anteriores e acompanhe a série do MinutoIR no canal do JC no YouTube .