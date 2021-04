Publicado em 12/04/2021 - 16h34min.

No Plantão do #MinutoIR, a novidade que abre a semana. A Receita Federal anunciou nova data para a entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2021. Os contribuintes ganharam mais um mês para prestar contas ao leão. Mas nem tudo mudou, o que é uma boa notícia. Assista ao vídeo da série que chegou à segunda temporada para ficar por dentro de mais mudanças.