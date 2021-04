Remessa recorde de vacinas da Covid-19 desembarca no Aeroporto de Porto Alegre

Vacinas contra a Covid-19 desembarcaram no Aeroporto de Porto Alegre. É a maior remessa de imunizantes enviada ao Rio Grande do Sul até agora. Os lotes de Coronavac e Oxford/AstraZeneca serão destinados a idosos de 65 e 66 anos e às forças de segurança . A distribuição aos municípios começa nesta sexta-feira (2) . Assista a mais vídeos da playlist de #Notícias no canal do JC no YouTube.