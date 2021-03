Como doar o imposto de renda devido ao governo para ajudar crianças e idosos

#MinutoIR:

Como doar seu imposto de renda devido ao governo federal para fundos da criança e do idoso? Você pode destinar até 6% do que teria de pagar ao governo para entidades que ajudam crianças e idosos (até 3% para cada fundo). No vídeo, mostramos direitinho como fazer. É possível indicar fundos do seu estado e cidade onde mora. Acompanhe a série . Assista a todos os programas da série de 2021 no canal do JC no YouTube. Patrocínio: Assembleia Legislativa RS | valoresqueficam.rs.gov.br