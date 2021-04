MinutoIR: Pode declarar no Imposto de Renda teste de Covid-19 nos gastos com saúde?

: Como declarar teste de Covid-19 e outros gastos com saúde no Imposto de Renda. O exame pode ser lançado, mas apenas em uma situação. O vídeo mostra ainda: uma listinha do que pode e do que não pode deduzir para pagar menos IRPF. Mais informações sobre o IRPF 2021 . Assista aos programas anteriores . Acompanhe a série do MinutoIR no canal do JC no YouTube . Patrocínio: Assembleia Legislativa RS | valoresqueficam.rs.gov.br