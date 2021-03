Solidariedade contra a fome na pandemia: o exemplo da ONG Misturaí

Solidariedade contra a fome na pandemia: o exemplo de uma ONG do Rio Grande do Sul. Oacompanhou um dos almoços solidários que levam alimento a quem vive nas ruas em Porto Alegre, muitos deles vítimas da crise gerada pelo novo coronavírus. A iniciativa une voluntários e o Instituto Misturaí há um ano em Porto Alegre. A ONG tem projeto ligado à renda na pandemia . Assista a mais vídeos na playlist de Notícias no canal do JC no YouTube.