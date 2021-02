Por que os porto-alegrenses ainda resistem a usar máscara

Publicado em 03/02/2021 - 01h51min.

Quem caminha pelo Centro Histórico de Porto Alegre percebe muito rápido que as pessoas ainda têm dificuldades para seguir uma das medidas mais básicas de proteção na pandemia: usar máscara. O Equipamento de Proteção Individual (EPI) é obrigatório na Capital, tanto em ambientes fechados como ao ar livre, em ruas, praças e parques, e pode gerar multa a quem desrespeitar a regra. O JC percorreu a região do Largo Glênio Peres e Mercado Público e mostra, em vídeo, as alegações das pessoas flagradas sem máscara e alertas de quem não deixa de usar a proteção.