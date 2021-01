Imagens mostram temporal se formando sobre praia em Torres

Para quem estava na praia, à beira-mar, em Torres, as grandes nuvens carregadas e escuras se aproximando e o vento forte soprando do oceano assustaram. Era o prenúncio do temporal que despencaria na sequência. O Morro das Furnas, formação rochosa que é marca registrada da faixa do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, foi engolido. No vídeo, imagens dessa evolução. Mais informações sobre o efeito das chuvas no Estado