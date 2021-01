Futuro Acelerado: os desafios da mobilidade com 99, Embraer e Waze

Publicado em 19/01/2021 - 17h21min.

Você sabia que em São Paulo, maior cidade brasileira, cada carro privado carrega, em média, 1,4 pessoa? Um veículo de uma tonelada, ou mais, para cada indivíduo, e ainda com alto índice de ociosidade, muitas vezes ficando parados em estacionamentos por mais de 90% do tempo. A mobilidade urbana do futuro passa por grandes mudanças que, mais do que tecnológicas, são comportamentais. “A mobilidade do futuro, com certeza, vai ser elétrica, autônoma e formada por diversas modais que se interligam pelo ar, terra e mar. Mas, acima de tudo, ela precisa ser compartilhada”, aponta o Head de Waze Carpool para a América Latina, Douglas Tokuno. Ele participou do segundo episódio da série O Futuro Acelerado, do Mercado Digital | Jornal do Comércio, ao lado da diretora de operações 99/Didi, Livia Pozzi, e André Stein, CEO da Eve Urban Air Mobility, spin-off recém lançada pela Embraer. Confira o vídeo de mais um episódio da série O Futuro Acelerado.