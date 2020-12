O ex-senador e ex-prefeito de porto Alegre José Fogaça destaca, no vídeo, que a tradição do MDB em fazer alianças políticas e a forma como atua com parceiros vão ajudar o futuro prefeito da Capital, Sebastião Melo, a governar. "Os partidos se sentirão responsáveis no nosso governo", avisa Fogaça na entrevista especial