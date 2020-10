A atividade faz parte de um projeto que existe há mais de 40 anos, que une a Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e a Secretaria Estadual da Agricultura. O acordo prevê que os futuros veterinários, com supervisão de um professor, possam dar assistência a animais que apresentem doenças e emergências, como um acidente.