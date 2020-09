Porto Alegre: Aglomeração é flagrada em bares do Centro, Cidade Baixa e Moinhos

Aglomeração em ruas e dentro de bares foi flagrada na noite dessa sexta-feira (11) nos bairros Centro, Cidade Baixa e Moinhos Vento, em Porto Alegre, em áreas tradicionais da noite da Capital. A fiscalização da prefeitura autuou dois estabelecimentos por desrespeitarem. O presidente do Sindha, Henry Chmelnitsky, criticou os bares e frequentadores e cobrou adesão aos protocolos. "Para não retroceder", advertiu.. Confira no vídeo as imagens.