Pandemia e crédito para empresa: para onde foi o dinheiro?

Publicado em 30/08/2020 - 17h12min.

O governo federal tomou medidas por meio do Banco Central para facilitar a chegada do crédito às empresas que foram atingidas em cheio pela pandemia. Onde foi parar o dinheiro? As respostas, inclusive sobre o impacto da reforma tributária em tramitação no Congresso, são dadas pela auditora aposentada da Receita Federal e integrante da coordenação nacional da Auditoria Cidadã da Dívida Maria Lúcia Fatorelli, que está na entrevista especial da Editoria de Política.